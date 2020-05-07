В Иране уже более 100 000 заражений COVID-19

В Иране диагностировано 101 650 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 1:00 7 мая в Иране диагностировано 101 650 случаев болезни, 81587 человек уже выздоровели, 6418 умерли.

За последние сутки в стране на коронавирус заболело 1680 человек. 13 645 пациентов продолжают бороться с болезнью.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: