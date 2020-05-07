В Иране уже более 100 000 заражений COVID-19
Четверг, 7 мая 2020, 01:26
В Иране диагностировано 101 650 случаев COVID-19.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: На 1:00 7 мая в Иране диагностировано 101 650 случаев болезни, 81587 человек уже выздоровели, 6418 умерли.
За последние сутки в стране на коронавирус заболело 1680 человек. 13 645 пациентов продолжают бороться с болезнью.
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Напомним:
- В мире с 3 810 714 случаев заболевания 1 287 653 человек выздоровела и 264 021 умерли от осложнений, вызванных болезнью.