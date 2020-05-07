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Участники Революции достоинства написали обращение к Зеленскому против реванша

Четверг, 7 мая 2020, 01:55

Участники Революции Достоинства обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предостережением от намерений власти оказывать наступление против идеалов Майдана и европейского выбора Украины.

Источник: блог директора Школы ответственной политики Андрея Юсова на Украинской правде

Дословно: "Власть во главе с президентом Владимиром Зеленским довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса. В управлении страной царствуют неумелые эксперименты и беспорядок.

Мы, участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусств, патриоты нашего государства, предостерегаем нынешнюю власть от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины".

Детали: По состоянию на 6 мая под обращением подписались около 900 человек и более 10 организаций.

Темы: МайданЗеленский


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