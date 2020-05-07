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В Беларуси задержали двух видеоблогеров

Четверг, 7 мая 2020, 03:21

Милиция Белоруссии задержала видеоблогера YouTube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского, также задержан автор канала "Народный репортер" Сергей Петрухин.

Источник: правозащитный центр "Весна", передает издания "Медуза". TUT.BY 

Детали: Сергея Тихановского задержали 6 мая под Могилевом, вместе с ним задержали двоих водителей, которых затем отпустили. 

Сергея Петрухина задержали, когда тот ехал к Тихановскому. Сейчас он находится под стражей в Бресте.

В чем подозревают задержанных, пока неизвестно.

По данным правозащитного центра, также неизвестно местонахождение еще одного блогера, автора канала "Слуцк - город для Жизни" Владимира Неронского.

Вечером 6 мая в Минске, Гродно и Могилеве прошли акции в поддержку задержанных, милиция задержала 14 человек

Темы: БеларусьполицияполитзаключенныеЛукашенко


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