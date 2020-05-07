За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

6 мая в мире диагностировали 95 325 заражений COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: В частности, в США 1263092 (+ 25459 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 126 611 (11 896), России 165929 (10559), Великобритании 201101 (+6111), Франции 174 191 (+3640).

Больше всего умерших от вируса в США 74 799 (2528 за минувшие сутки), Великобритании 30076 (649), в Италии 29684 (369), Испании 25857 (244).

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Напомним: