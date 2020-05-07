В США на COVID-19 уже протестовали 8 миллионов граждан

Соединенные Штаты протестовали более 8 миллионов человек на наличие коронавируса. Вирус обнаружили у 1 263 092 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения болезни - более 1 миллиона человек.

За время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 74 799 смертей.

Выздоровели от коронавируса уже почти 213 тысяч человек.

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Напомним: