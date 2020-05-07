ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Военнослужащие ОС уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Удерживая оборону, военнослужащие украинской армии прошедшие сутки дали враждебным подразделениям отпор.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.
Дословно: "С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".