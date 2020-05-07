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ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

Четверг, 7 мая 2020, 07:10

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Военнослужащие ОС уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Удерживая оборону, военнослужащие украинской армии прошедшие сутки дали враждебным подразделениям отпор.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Дословно: "С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: РосcияПутинвойнаООС


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