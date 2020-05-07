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Помпео уже засомневался, что коронавирус появился в лаборатории Китая

Четверг, 7 мая 2020, 08:36
Помпео уже засомневался, что коронавирус появился в лаборатории Китая

Власти США не нашли подтверждения, что коронавирус происходит из лаборатория в китайском Ухане.

Источник: госсекретарь Майк Помпео, которго цитирует New York Post

Прямая речь: "У нас нет уверенности относительно того, что это началось в лаборатории".

Детали: Еще в воскресенье Помпео заявлял о наличии "значительного количества доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории.

Теперь же высокопоставленный американский дипломат говорит, что "разведывательное сообщество все еще выясняет, где именно появился этот вирус".

Помпео призвал китайские власти предоставить образцы вируса и доступ к ним, чтобы США могли расследовать, был ли COVID-19 произведен в лаборатории или произошел естественным путем.

Госсекретарь обвинил власти Китая в непрозрачности, отметив, что только коммунистическая партия Китая владеет информацией о "нулевом пациенте".

Что было ранее: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, не предоставили никаких доказательств.

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Темы: коронавирусСШАКитай
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