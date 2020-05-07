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Трамп ветировал резолюцию, ограничивающую его возможности вести войну против Ирана

Четверг, 7 мая 2020, 09:50

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресс, которая ограничивает его в использовании военной силы против Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отвергание Трампом законодательных усилий по ограничению его военных полномочий произошло всего через несколько недель после того, как иранские суда преследовали американские корабли в Персидском заливе, и президент пригрозил иранцам возмездием.

В заявлении, которое объявляет о вето, Трамп высмеял резолюцию и поддержавших ее республиканцев, утверждая, что "Конгресс не должен был принимать эту резолюцию".

"Это была очень обидная резолюция, внесенная демократами в рамках стратегии победы на выборах 3 ноября путем разделения Республиканской партии, - сказал Трамп. - Некоторые республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку".

В четверг Сенат США должен провести голосование по преодолению президентского вето.

Но законодатели, скорее всего, не наберут большинства в две трети голосов, необходимого как в Сенате, так и в Палате представителей, чтобы преодолеть вето.

Палата представителей Конгресса США в марте приняла резолюцию, которая ограничивает президента Дональда Трампа в использовании военной силы против Ирана. Сенат США поддержал законопроект 11 февраля.

В январе Трамп приказал нанести удар беспилотником, который убил иранского военного командующего Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Президент не предупреждал Конгресс о своем решении.

Опасения, что страна находится на грани войны с Ираном, подкрепляет постоянные усилия членов обеих партий забрать у Белого дома полномочия по объявлению войны.

Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, право объявлять войну.

Темы: ТрампСША
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