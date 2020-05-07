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Турция заявила, что эпидемия коронавируса взята под контроль

Четверг, 7 мая 2020, 10:36

Турция заявила, что завершила первый этап своей борьбы с коронавирусом и эпидемия под контролем.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Результаты усилий по борьбе с вирусом, а также успехи в диагностике и лечении в стране доказывают, что Турция держит пандемию под контролем, заявил журналистам Фахреттин Коджа после заседания Научного совета в столице Анкаре.

Описывая новую фазу с ослабленными ограничениями как "контролируемую социальную жизнь", Коджа сказал: "Вспышка находится под контролем, но реалии жизни с вирусом не изменились".

"Наш дом остается самым безопасным местом для защиты от вируса", - подчеркнул он.

Чиновник подчеркнул, что новая фаза не является "типичным периодом нормализации в том смысле, который мы знаем".

"Риски сохраняются. Потеря контроля будет приглашением для второй волны. Мы видели это во многих странах", - сказал Коджа.

"В этот новый период мы не уменьшим, а увеличим наши тестирующие мощности. Мы будем выявлять случаи заболевания на ранней стадии", - отметил он, добавив, что будут проводиться регулярные проверки в общественных местах.

Коснувшись мер, которые будут приняты на втором этапе борьбы с эпидемией, Коджа подчеркнул, что пока нет решения об открытии ресторанов и кафе в Турции, и они будут закрыты до дальнейшего уведомления.

16 марта турецкое правительство объявило, что все бары, рестораны, кафе, места проведения свадеб, кинотеатры и крытые детские игровые площадки закрываются.

По состоянию на 6 мая общее количество подтвержденных случаев заболевания в Турции составило 131 744 человека, 3584 умерли.

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Темы: Турциякоронавирус
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