Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Такси с главой МИД Чехии попало в ДТП, водитель погиб

Четверг, 7 мая 2020, 11:17

Такси, в котором ехал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, врезалось в другой автомобиль в Праге, водитель умер от сердечного приступа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

"Вчера вечером я попал в трагическую аварию в качестве пассажира. Мне очень жаль, что потеряна человеческая жизнь. Я хочу выразить свои искренние соболезнования всем скорбящим. Завтра мы с женой примем участие в заупокойной мессе", - сказал министр в среду.

Сам министр во время аварии не пострадал.

Авария произошла на пражской улице Нусельськой. Автомобиль на малой скорости врезался в припаркованный автомобиль, таксист потерял сознание. Вызванные полицейские и спасатели пытались привести водителя в чувчтво, но безуспешно.

Полиция взялась за расследование обстоятельств аварии. Пока не ясно, когда произошел сердечный приступ у водителя - до аварии или после.

Темы: ЧехияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Чехия
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Чешский министр: ЕС станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: