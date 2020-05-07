Коммунальщики ночью спасали Киев от подтоплений

В течение ночи гидрослужба "Киевавтодора" ликвидировала локальные подтопления на улицах столицы.

Источник: КГГА

Детали: Гидрометцентр прогнозировал до утра 7 мая интенсивные осадки - среднюю месячную норму для мая.

Дождь в столице начался около 18:00 среды. Коммунальщики говорят, что выехали на проблемные места еще до начала осадков.

Локальные подтопления, которые возникли, в частности, на улицах Лагерной и Стеценко были оперативно ликвидированы.

Самые проблемные места (улицы возле станции метро "Левобережная", тоннель на ул. О. Телиги возле станции метро "Дорогожичи", площадь Победы, улица Вересневая) остались без подтоплений.

В течение ночи коммунальщики продолжили активную работу по очистке решеток ливнестоков. Ведь дождем на них нанесло новый мусор.