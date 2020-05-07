Все разделы
Укр / Рус

Коммунальщики ночью спасали Киев от подтоплений

Четверг, 7 мая 2020, 11:40

В течение ночи гидрослужба "Киевавтодора" ликвидировала локальные подтопления на улицах столицы.

Источник: КГГА

Детали: Гидрометцентр прогнозировал до утра 7 мая интенсивные осадки - среднюю месячную норму для мая.

Дождь в столице начался около 18:00 среды. Коммунальщики говорят, что выехали на проблемные места еще до начала осадков.

Локальные подтопления, которые возникли, в частности, на улицах Лагерной и Стеценко были оперативно ликвидированы.

Самые проблемные места (улицы возле станции метро "Левобережная", тоннель на ул. О. Телиги возле станции метро "Дорогожичи", площадь Победы, улица Вересневая) остались без подтоплений.

 
 

В течение ночи коммунальщики продолжили активную работу по очистке решеток ливнестоков. Ведь дождем на них нанесло новый мусор.

Украинская правда
Темы: Киев


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Карпатах выпало 15 сантиметров снега

За сутки в Украине прибавилось больше полтысячи больных COVID-19, но есть и хорошая новость

ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

ФОТОКитай запустил в космос свою самую мощную ракету

Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября

Все главные новости...
****
Киев
Степанов пояснил, откуда взялись новые больные коронавирусом в киевской лавре
В Киеве протестуют врачи "скорой"
В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидают месячную норму осадков
Последние новости
11:45
Международные резервы Украины в апреле выросли – НБУ
11:40
фотоКоммунальщики ночью спасали Киев от подтоплений
11:30
Курс валют на 7 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:20
Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19
11:20
У помощника Папы Римского обнаружили коронавирус
11:17
Такси с главой МИД Чехии попало в ДТП, водитель погиб
11:15
Институт НАН так не получил дополнительных средств на изготовление тестов - StateWatch
11:10
Почему украинские медики часто инфицируются COVID-19 – объясняет МОЗ
11:06
В Украину эвакуировали еще почти 5 сотен человек, 1 поехал в обсерватор
10:52
Пропаганда РФ меняет акцент с коронавируса на Украину - исследование
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!