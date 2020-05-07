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Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

Четверг, 7 мая 2020, 11:49

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна планирует усилить меры безопасности для дипломатов в России.

Об этом он заявил в интервью РБК, сообщает "Европейская правда".

"Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности нашего МИД в чешское посольство в Москве", - сказал Петршичек.

Он отметил, что чешская сторона не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.

Ранее в апреле в Санкт-Петербурге перед зданием генконсульства Чехии прошел митинг. Подобный инцидент произошел и перед зданием посольства Чехии в Москве, территорию которого забросали дымовыми шашками.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу.

Москва угрожала Праге возмездием за статую Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.

Темы: ЧехияРосcия


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