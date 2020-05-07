Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

Четверг, 7 мая 2020, 11:49

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна планирует усилить меры безопасности для дипломатов в России.

Об этом он заявил в интервью РБК, сообщает "Европейская правда".

"Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности нашего МИД в чешское посольство в Москве", - сказал Петршичек.

Он отметил, что чешская сторона не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.

Ранее в апреле в Санкт-Петербурге перед зданием генконсульства Чехии прошел митинг. Подобный инцидент произошел и перед зданием посольства Чехии в Москве, территорию которого забросали дымовыми шашками.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу.

Москва угрожала Праге возмездием за статую Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.

Темы: ЧехияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Чехия
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: