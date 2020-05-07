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В Совете Европы призвали украинские власти не посягать на независимость НАБУ

Четверг, 7 мая 2020, 12:43

Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы предостерегла украинскую власть от изменений законодательства, которые поставят под угрозу независимость Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме президента ГРЕКО Мартина Мрчела на имя члена Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаила Буроменского.

"Наше внимание привлек законопроект №3113, зарегистрированный в Верховной Раде и предусматривающий изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), в частности относительно оснований для увольнения директора бюро", - говорится в письме.

Мрчела напоминает, что в своем отчете четвертого раунда оценивания Украины ГРЕКО подчеркивает важность операционной независимости НАБУ.

"В частности, как указано в недавнем отчете о выполнении рекомендаций, ГРЕКО акцентирует на необходимости защитить НАБУ от ненадлежащего влияния или давления, чтобы обеспечить его операционную независимость, при этом полностью выполнив требования рекомендаций ГРЕКО", - отметил президент организации.

"Буду благодарен, если вы доведете содержание этого письма до сведения компетентных органов власти, чтобы убедиться, что при разработке и принятии законодательства органы власти Украины полностью соблюдают требования ГРЕКО о независимости НАБУ", - добавил он.

В марте народные депутаты от "Слуги народа" Александр Качура и Александр Дубинский зарегистрировали законопроект, которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ пунктом об административном правонарушении, связанном с коррупцией. 28 апреля профильный парламентский комитет рекомендовал депутатам принять другой закон.

Одной из ключевых норм последнего законопроекта является то, что при наличии вступившего в силу решения суда о привлечении к административной ответственности за коррупцию полномочия директора НАБУ прекращаются. А если решение уже вынесено в отношении действующего главы ведомства, то его необходимо немедленно уволить.

Ранее глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.



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