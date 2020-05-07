Все разделы
Укр / Рус

Число жертв коронавируса в Испании превысило 26 тысяч

Четверг, 7 мая 2020, 13:12

В Испании с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 26 070 человек.

Таковы данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EL Pais.

Число ежедневных смертей от коронавируса в течение последних суток несколько снизилось: за 24 часа было зарегистрировано 213 новых смертельных случаев. В среду сообщалось о 244 новые смерти.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Испании выросла до 221 447, из них 754 прибавилось за последние 24 часа.

С начала эпидемии вылечились 128511 пациентов - 2509 больше, чем вчера.

"У нас продолжается спад, колебания в конце эпидемии нормальны", - заявили в Минздраве Испании.

Напомним, 6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.

Темы: коронавирусИспания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений

Бывший глава Налоговой заявляет об обыске

фотоВ Карпатах выпало 15 сантиметров снега

За сутки в Украине прибавилось больше полтысячи больных COVID-19, но есть и хорошая новость

ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

Все главные новости...
****
коронавирус
В Киеве заболеваемость COVID-19 пошла на спад, но расслабляться нельзя - Кличко
Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19
У помощника Папы Римского обнаружили коронавирус
Последние новости
13:35
Метро до 22 мая не откроют – Офис президента
13:30
На все следующие заседания ТКГ Украина будет приглашать переселенцев – Ермак
13:22
Оккупанты Донбасса открыли огонь из гранатомета: осколком ранен воин
13:12
Число жертв коронавируса в Испании превысило 26 тысяч
13:00
списокВ Киеве заработали 10 продуктовых рынков
12:55
На выплаты по валютным долгам в апреле направили $304 миллиона – НБУ
12:48
"Бабий яр" возобновит Общественный совет и даст оценку работе Хржановского до конца года
12:43
В Совете Европы призвали украинские власти не посягать на независимость НАБУ
12:34
Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений
12:28
Диджитализация: Шмыгаль поручил министерствам быстро создать еще по должности
Все новости...