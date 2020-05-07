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Оккупанты Донбасса открыли огонь из гранатомета: осколком ранен воин

Четверг, 7 мая 2020, 13:22
Оккупанты Донбасса открыли огонь из гранатомета: осколком ранен воин
иллюстративное фото

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая Донецкой области, украинский боец ​​был ранен.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "В результате вражеского огня из автоматического станкового гранатомета один украинский защитник получил осколочное ранение. Воин был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное".

Детали: Украинские воины отмечают, что обороняющиеся подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный ответ. Потери противника уточняются.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОвойна
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