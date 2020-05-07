Все разделы
Укр / Рус

Сейм Польши одобрил голосование по почте на выборах президента

Четверг, 7 мая 2020, 13:52

Сейм Польши, нижняя палата парламента, проголосовал за принятие законопроекта который позволит провести выборы президента почтовым голосованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За принятие законопроекта, предложенного правящей партией "Право и справедливость", проголосовали 236 депутатов, 213 были против и 11 воздержались. Теперь законопроект направят на подпись президенту.

Выборы должны были состояться 10 мая, но прошлой ночью правящая коалиция договорилась об их переносе из-за эпидемиологической ситуации и сопротивления оппозиции.

Во вторник Сенат, верхняя палата парламента, проголосовал против законопроекта.

В случае подписания президентом нового законопроекта дата выборов будет объявлена ​​позже.

Ранее к бойкоту президентских выборов, которые должны состояться 10 мая, призвал бывший премьер-министр Польши и експрезидент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы в Польше состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет происходить по почте. 

Читайте также: Президент на полтора срока: как Польша пытается избежать выборов во время кризиса.

Темы: Польша


powered by lun.ua
Главное сегодня

Метро до 22 мая не откроют – Офис президента

На следующие заседания ТКГ Украина планирует приглашать переселенцев

списокВ Киеве заработали 10 продуктовых рынков

Кличко требует от силовиков доказательств вины своего зама или извинений

У бывшего главы Налоговой провели обыск

фотоВ Карпатах выпало 15 сантиметров снега

Все главные новости...
Польша
В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте
Сенат Польши не поддержал выборы президента по почте
ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши
Последние новости
14:12
В Днипре от одной женщины заразились 35 человек
13:54
ЕС передал партию средств индивидуальной защиты украинским правоохранителям
13:52
Сейм Польши одобрил голосование по почте на выборах президента
13:50
Украинские домохозяйства установили солнечных панелей на 500 млн евро
13:35
Метро до 22 мая не откроют – Офис президента
13:30
На следующие заседания ТКГ Украина планирует приглашать переселенцев
13:22
Оккупанты Донбасса открыли огонь из гранатомета: осколком ранен воин
13:12
Число жертв коронавируса в Испании превысило 26 тысяч
13:00
списокВ Киеве заработали 10 продуктовых рынков
12:55
На выплаты по валютным долгам в апреле направили $304 миллиона – НБУ
Все новости...