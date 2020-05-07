Европарламент будет голосовать за 1,2 млрд евро "короназайма" для Украины 13 мая

Голосование в Европейском парламенте о выделении Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических последствий пандемии пройдет 13 мая по срочной процедуре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом указано в повестке дня сессии Европарламента, которая состоится на следующей неделе.

Напомним, 5 мая Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам официально с признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы 1,2 млрд предусмотрены для Украины.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.