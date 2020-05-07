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Еврокомиссия предлагает создать новый орган по противодействию отмыванию средств

Четверг, 7 мая 2020, 15:58

Европейская комиссия заявила в четверг, что рассматривает возможность создания нового органа по борьбе с финансовыми преступлениями и для более строгого контроля за банками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В плане действий для правительств 27 государств ЕС Еврокомиссия заявила, что союз нуждается в системе борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями с надзорным органом на уровне ЕС.

"Необходимо создать интегрированную систему", - говорится в документе, направленном в столице ЕС и обнародованном в четверг. Однако комиссия предупредила, что ей необходимо сначала провести оценку возможного влияния такой схемы.

Любой надзор на уровне ЕС может осуществляться с европейского банковского органа или осуществляться "новым, специализированным органом", говорится в заявлении комиссии.

Комиссия также опубликовала новый список стран, которым Брюссель говорит о необходимости сделать больше для борьбы с отмыванием денег.

Пересмотренный перечень мер по борьбе с отмыванием денег должен вступить в силу с октября. Компаниям в любой из перечисленных государств запрещено получать новое финансирование от ЕС.

Комиссия добавила в список Багамские Острова, Барбадос, Ботсвану, Гану, Зимбабве, Камбоджу, Маврикий, Монголию, Мьянму, Никарагуа, Панаму и Ямайку.

Страны, которые уже были в списке, - это Афганистан, Ирак, Вануату, Пакистан, Сирия, Йемен, Уганда, Тринидад и Тобаго, Иран и Северная Корея.

Темы: Еврокомиссиякоррупцияденьги
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