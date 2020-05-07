Президенты стран Балтии осудили попытки РФ переписать историю

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили тоталитарный советский режим и попытки России фальсифицировать историю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении президентов трех Балтийских стран Гитанаса Науседы, Эгилса Левитса и Керсти Кальюлайд по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Заявление обнародовано, в частности, на официальном сайте президента Эстонии.

Главы трех стран выразили уважение памяти жертв Второй мировой войны и призвали противостоять попыткам переписать историю. В заявлении прямо не упоминается РФ, однако учитывая прошлые конфликты стран с Москвой из-за вопросов Второй мировой войны считается, что обращение балтийских стран касается России.

"Трагические уроки прошлого забывать нельзя. Мы подчеркиваем важность правды и достоверности. Искажение исторических событий Второй мировой войны и расчленения Европы последовало за ней, является печальной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", - говорится в заявлении.

Лидеры напомнили, что для народов Центральной и Восточной Европы окончание Второй мировой войны, к сожалению, не означало наступление свободы.

"Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда государства Балтии были силой присоединены к Советскому Союзу", - заявили президенты Литвы, Латвии и Эстонии.

Левитс, Науседа и Кальюлайд заявили, что решительно отвергают идею сфер влияния.

"Обязательным условием международной безопасности является неизменная приверженность соблюдению международного права и признанных норм, а также безусловное уважение территориальной целостности всех суверенных государств и их права выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в союзы и объединения", - отметили они.