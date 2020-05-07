В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"

Депутаты фракции "Слуга народа" подготовили проект закона "Об интерпелляции", который позволит парламенту поднимать вопрос об ответственности министров и инициировать их отставку.

Источник: заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду.

Впрочем, у нас отсутствуют законодательные положения, которые конкретизировали бы такое конституционное право парламента. Исключение – разве что закон "О статусе народного депутата Украины", который дает нардепам право обращаться в Кабмин с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля.

Выход – процедура интерпелляции. Это малоизвестное украинцам понятие как раз и означает право парламента поднять вопрос об ответственности того или иного министра... Мы уже подготовили проект закона "Об интерпелляции". Благодарность Ольге Совгир и Галине Третьяковой.

Инициировать процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение – выносится на пленарное заседание.

Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра.

По министрам обороны и иностранных дел – Рада рекомендует президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции".

Детали: Кравчук отметила, что Верховная Рада не может уволить министров сразу с признанием их работы неудовлетворительной, так как отстранение от этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между парламентом и правительством и будет нарушением Конституции, ведь Украина является парламентско-президентской республикой.

Она отметила, что интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в Польше: в повестку дня Сейма входит пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам".

Кравчук подписала украинский законопроект "Об интерпелляции".

По ее словам, его зарегистрируют в Верховной Раде в ближайшее время.

Справка: Интерпелляция – это инструмент парламентского контроля, который предусматривает письменное требование депутата или группы депутатов к правительству или отдельному министру дать объяснения по определенному вопросу или направлению. В результате отчета министру или правительству может быть объявлено недоверие, которое влечет отставку.