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Путин запретил военным РФ пользоваться соцсетями и общаться со СМИ

Четверг, 7 мая 2020, 16:53
Путин запретил военным РФ пользоваться соцсетями и общаться со СМИ

Военнослужащие не должны иметь при себе электронные устройства, которые могут передавать аудио- и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.

Источник: указ президента РФ Владимира Путина

Детали: Использование гаджетов запрещено:

  • при несении боевого дежурства, боевой службы,
  • нахождении в нарядах,
  • нахождении на территории воинской части,
  • при прохождении военных сборов,
  • если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах или "в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности",
  • либо "выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации",
  • и даже если он принимает участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Закон также устанавливает "запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

Почему это важно: Публикация военнослужащими личных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. В частности, в 2014 году данные на страницах солдат в соцсети "ВКонтакте" позволили СМИ получить подтверждения присутствия российских военных на войне в Украине.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcиявойнабоевые действия
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