Путин запретил военным РФ пользоваться соцсетями и общаться со СМИ
Военнослужащие не должны иметь при себе электронные устройства, которые могут передавать аудио- и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.
Источник: указ президента РФ Владимира Путина
Детали: Использование гаджетов запрещено:
- при несении боевого дежурства, боевой службы,
- нахождении в нарядах,
- нахождении на территории воинской части,
- при прохождении военных сборов,
- если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах или "в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности",
- либо "выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации",
- и даже если он принимает участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.
Закон также устанавливает "запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".
Почему это важно: Публикация военнослужащими личных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. В частности, в 2014 году данные на страницах солдат в соцсети "ВКонтакте" позволили СМИ получить подтверждения присутствия российских военных на войне в Украине.