Дания проведет выборочное тестирование, чтобы исследовать масштабы распространения вируса

Дания планирует проводить выборочное тестирование населения на коронавирус, чтобы исследовать масштабы распространения вируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Дания планирует провести кампанию виборочного тестирования населения на коронавирус, чтобы исследовать масштабы распространения вируса в стране. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Магнус Хенике.

Кампания тестирования должна стартовать на следующей неделе. Случайно выбранные граждане получат на свои электронные почты приглашения от ведомства добровольно сдать тест на коронавирус.

С помощью такой кампании хотят выяснить, каким может быть реальное количество зараженных вирусом, и какова ситуация в разных возрастных группах.

Сначала Дания тестировала только людей с явными симптомами, но в последнее время существенно увеличила количество тестов. По словам министра здравоохранения, сейчас Дания входит в первую десятку стран мира по количеству тестов относительно количества населения.

Напомним, вчера правительство Дании объявило, что ресторанам, магазинам и кафе планируют разрешить открыться уже в следующий понедельник.

15 апреля Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

С 20 апреля разрешено возобновить работу мелким предпринимателям, таким как парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

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