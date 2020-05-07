Все разделы
Укр / Рус

Из-за коронавируса в мире утроился интернет-трафик

Четверг, 7 мая 2020, 17:49

Во время пандемии COVID-19, повлекшей введение карантина во многих странах планеты, Интернет-трафик в мире вырос втрое.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сайт ООН

Дословно: "Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стали еще более очевидным так называемый "цифровой разрыв". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В общем, Интернет-трафик в мире утроился".

Детали: Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их "героями".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусэпидемияООН


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСБУ подозревает экс-руководство Налоговой в "крышевании" конвертцентров

В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"

НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко

Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус

Стало известно, когда нардепы возьмутся за "антиколомойский закон"

В Днипре от одной женщины 35 человек заразились коронавирусом

Все главные новости...
коронавирус
Мэр Москвы говорит, что реальное число больных COVID-19 в три раза больше официальных данных
Дания проведет выборочное тестирование, чтобы исследовать масштабы распространения вируса
Рада приравняла медиков, погибших от COVID-19, к военным
Последние новости
17:53
Под Афинами ввели комендантский час после "антикарантинных" столкновений с полицией
17:49
Из-за коронавируса в мире утроился интернет-трафик
17:47
МВФ сменил руководителя миссии в Украине
17:41
Мэр Москвы говорит, что реальное число больных COVID-19 в три раза больше официальных данных
17:38
Разумков рассказал послам G7 о необходимости сохранять санкции на фоне пандемии
17:32
Кабмин уволил языкового омбудсмена
17:20
НАБУ подозревает двух человек в растрате 25 миллионов ВостГОК
17:13
фотоСБУ подозревает экс-руководство Налоговой в "крышевании" конвертцентров
17:00
обновлено от 15.47В ГПСУ объяснили, почему закрыта Рава-Русская: Кабмин не обнародовал решение
16:57
Дания проведет выборочное тестирование, чтобы исследовать масштабы распространения вируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!