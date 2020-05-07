Из-за коронавируса в мире утроился интернет-трафик

Во время пандемии COVID-19, повлекшей введение карантина во многих странах планеты, Интернет-трафик в мире вырос втрое.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сайт ООН

Дословно: "Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стали еще более очевидным так называемый "цифровой разрыв". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В общем, Интернет-трафик в мире утроился".

Детали: Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их "героями".

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