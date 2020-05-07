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Под Афинами ввели комендантский час после "антикарантинных" столкновений с полицией

Четверг, 7 мая 2020, 17:53
Под Афинами ввели комендантский час после антикарантинных столкновений с полицией

В центре поселка в пригороде Афин ввели ночной комендантский час после второго вечера "антикарантинных" столкновений с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini

В поселке Ая-Параскеви в северном пригороде Афин ввели комендантский час после второго вечера столкновений между полицией и несколькими сотнями молодых людей, которые захотели отдыхать компаниями, несмотря на эпидемию.

Заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас заявил, что с 7 мая на главной площади поселка вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Кроме того, будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице.

Он добавил, что беспорядки, которые произошли на площади – это серьезнее, чем "просто граждане, которые захотели расслабиться".

Напомним, в ночь на среду в поселке произошли столкновения между полицией и около 400 молодых людей, которые собрались на вечеринку. Когда полиция прибыла, чтобы сделать им замечание, в них начали бросать бутылки и камни.

Мэр Ая-Параскеви после этого заявил, что такие вечеринки являются "бомбами для передачи коронавируса" и призвал к правительственным меры, чтобы не допустить беспорядков.

Вчера вечером стычки повторились, против молодых людей применили слезоточивый газ.

Сегодня мэр города выразил обеспокоенность по поводу того, что, по его информации, в пятницу на площади планируют собраться около тысячи молодых людей – игнорируя ограничения о собрании не более 10 человек.

"Муниципалитет не может обеспечить соблюдение порядка – мы можем только вызвать полицию", - отметил он. По его словам, жители близлежащих кварталов довольны введением комендантского часа в ночное время.

Напомним, в этот понедельник в Греции открылись парикмахерские, цветочные и книжные магазины в рамках постепенного ослабления карантина. Ожидается, что школы, рестораны и бары снова откроются в конце этого месяца. Отели начнут работать с 1 июня.

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Темы: Грециякоронавирускарантин
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