На День победы в Украине будет прохладно, местами дождь
В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладная и влажная воздушная масса с севера Европы.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 8 мая в большинстве регионов Украины пройдет небольшой дождь, ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков. Ночью 3-8° тепла, днем +12+17°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 3-8° тепла.
Ветер северо-западный, 5-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве в пятницу ночью небольшой дождь, 4-6° тепла, днем без осадков до +14+16°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период наблюдений в Киеве 8 мая самая высокая температура днем была +28,2° в 1907 году, а самая низкая ночью – 0,5° выше нуля в 1953 году.
9 мая в Украине без осадков, только в восточной части, днем и в западных областях местами небольшой дождь. Ночью 4-9° тепла, днем +13+18°, на крайнем западе до +18+23°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
В Киеве 9 мая – без осадков, ночью 7-9° тепла, днем 15-17°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.