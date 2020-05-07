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На День победы в Украине будет прохладно, местами дождь

Четверг, 7 мая 2020, 18:29

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладная и влажная воздушная масса с севера Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 8 мая в большинстве регионов Украины пройдет небольшой дождь, ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье без осадков. Ночью 3-8° тепла, днем ​​+12+17°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем ​​3-8° тепла.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу ночью небольшой дождь, 4-6° тепла, днем ​​без осадков до +14+16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период наблюдений в Киеве 8 мая самая высокая температура днем ​​была +28,2° в 1907 году, а самая низкая ночью – 0,5° выше нуля в 1953 году.

9 мая в Украине без осадков, только в восточной части, днем ​​и в западных областях местами небольшой дождь. Ночью 4-9° тепла, днем ​​+13+18°, на крайнем западе до +18+23°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве 9 мая – без осадков, ночью 7-9° тепла, днем ​​15-17°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Темы: погода


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