Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На День победы в Украине будет прохладно, местами дождь

Четверг, 7 мая 2020, 18:29
На День победы в Украине будет прохладно, местами дождь

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладная и влажная воздушная масса с севера Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 8 мая в большинстве регионов Украины пройдет небольшой дождь, ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье без осадков. Ночью 3-8° тепла, днем ​​+12+17°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем ​​3-8° тепла.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу ночью небольшой дождь, 4-6° тепла, днем ​​без осадков до +14+16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период наблюдений в Киеве 8 мая самая высокая температура днем ​​была +28,2° в 1907 году, а самая низкая ночью – 0,5° выше нуля в 1953 году.

9 мая в Украине без осадков, только в восточной части, днем ​​и в западных областях местами небольшой дождь. Ночью 4-9° тепла, днем ​​+13+18°, на крайнем западе до +18+23°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве 9 мая – без осадков, ночью 7-9° тепла, днем ​​15-17°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: