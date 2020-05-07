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Укр / Рус

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

Четверг, 7 мая 2020, 18:51
Фото TUT.by

О В Беларуси по состоянию на 7 мая зарегистрировано 20 168 человек с положительным результатом анализа на COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by, об этом объявило Министерство здравоохранения страны.

Прирост за последние сутки составил 913 новых случаев. Выздоровели и выписаны 5067 пациентов, прирост за сутки составил 679 человек.

Всего с начала эпидемии в Беларуси уже проведено 229 466 тестов.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире телеканала "Беларусь 1" предположила, что "через месяц, возможно, даже до конца этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости - и тогда уже можно будет говорить о каких-то следующих прогнозах ".

Ранее заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозировал пик заболеваемости в двадцатых числах мая. После этого эпидемия, по его расчетам, пойдет на спад.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять военный парад 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса.

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Темы: Беларуськоронавирус


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