СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля карантина

Служба безопасности Украины намерена купить за почти 50 миллионов гривен компьютерную систему Verint NowForce от израильско-американского производителя Verint Systems, чтобы контролировать карантин, ускорить работу "скорых", проводить межведомственные совещания и собирать отчетность.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") со ссылкой на ответ СБУ на запрос

Детали: В СБУ отметили, что "система диспетчеризации и реагирования для обеспечения минимизации рисков и современную реакцию на стихийные бедствия и эпидемии" Verint NowForce включает: мобильное приложение для тех, кто находится на карантине, обсервации и самоизоляции; приложение для сотрудников системы здравоохранения и мобильных бригад; управление ситуацией и диспетчеризацию.

В СБУ отметили, что эта закупка позволит:

контролировать карантин, отслеживая местонахождение лиц, их передвижение и контакты;

управлять мобильными бригадами;

коммуницировать (проводить совещания, давать указания) на единой платформе;

собирать и предоставлять отчетность;

управлять событиями (прогнозирование развития обстановки, автоматическое обобщение и доклад руководству штабов).

Конечными пользователями ПО назвали центральные и местные органы власти, штабы противодействия коронавирусу, больницы с инфекционными отделениями и бригады "скорой". Всех пользователей должны подключить к системе в течение недели с момента закупки.

В то же время в СБУ не объяснили, почему программное обеспечение закупает именно спецслужба.

Программу Verint NowForce выбрали, опираясь на зарубежный опыт использования, возможность адаптации для украинского рынка и украинских партнеров и дистрибьюторов, широкий функционал и стоимость.

Когда именно состоится закупка, в СБУ не сообщили.

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