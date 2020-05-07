Все разделы
Укр / Рус

В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам

Четверг, 7 мая 2020, 19:20

Европейский Союз должен вернуться "в будущее" открытых границ, когда пандемия коронавируса будет под контролем.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом в четверг рассказала еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС возобновили беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено в связи с попытками стран остановить распространение коронавируса.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", - сказала Йоханссон.

"Государства-члены вводили различные меры несогласованным образом. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", - добавила еврокомиссар.

Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять национальный контроль на государственной границе. На следующей неделе комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекций и оживлением экономики.

"В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем просто вернуться к статусу-кво. Нужно обновить и усилить Шенген. Прежде всего, я хочу, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия присоединились", - сказала Йоханссон.

Темы: коронавирусЕСэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

фотоСБУ подозревает экс-руководство Налоговой в "крышевании" конвертцентров

В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"

НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко

Рада поддержала обязательное массовое тестирование на коронавирус

Все главные новости...
коронавирус
СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля карантина
В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса
Приближенный к Трампу военный заразился COVID-19
Последние новости
20:10
Курс валют: гривня существенно укрепилась
19:50
Эпидемия в Италии: число больных снизилось до менее 90 тысяч
19:36
СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля карантина
19:33
видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе
19:20
В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам
19:08
МВФ изменил программу кредитования для Украины
18:51
В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса
18:51
Приближенный к Трампу военный заразился COVID-19
18:49
Гривня на межбанке продолжает укрепляться
18:29
На День победы в Украине будет прохладно, местами дождь
Все новости...