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Эпидемия в Италии: число больных снизилось до менее 90 тысяч

Четверг, 7 мая 2020, 19:50

В Италии количество "активных" больных коронавирусом снизилось до менее 90 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

По итогам последних суток, количество "активных" больных коронавирусом в Италии – тех, кто сейчас имеет положительный тест, снизилось до 89 624, что на 1904 меньше, чем вчера. Напомним, 5 апреля количество больных впервые за много недель снизилась до менее 100 тысяч человек.

За последние 24 часа умерли 274 больных, что почти на сотню меньше, чем 369 накануне. Однако, это больше, чем позавчера, когда сообщали о 236 погибших.

Количество новых случаев второй день подряд несколько выше, чем позавчера. За сутки обнаружили 1401 новых больных, что на 43 меньше, чем вчера (1444), но снова существенно больше, чем 1075 позавчера.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, количество новых случаев также несколько снизилась – до 720 (вчера - 764). В то же время, позавчера там сообщали о 500 больных.

Количество госпитализированных уменьшилось еще почти на 600 человек – до 15 174. В отделениях интенсивной терапии – на 22 пациента, по сравнению с вчера. Сейчас там находятся 1311 больных.

Всего за сутки выздоровели 3031 человек.

С начала эпидемии, в Италии зарегистрировали 215 858 подтвержденных заражений коронавирусом. Из них 29 958 больных умерли, выздоровели – 96 276.

Напомним, в понедельник, 4 мая, в Италии началась вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля.

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