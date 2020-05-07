Все разделы
Укр / Рус

В Париже прошла церемония прощания с погибшим украинцем из Иностранного легиона

Четверг, 7 мая 2020, 20:56

В Париже в четверг состоялась церемония почтения памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, среди которых был украинец Дмитрий Мартынюк.

Как сообщает "Европейская правда", церемония транслировалась вживую в Twitter-аккаунте Сухопутных сил Франции.

Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, где расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, включая Наполеона.

Перед этим траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III. Из-за карантинных мер церемония проходила с ограниченным доступом.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства. 1 мая он скончался в госпитале от полученных ранений.

Погибшему украинцу было посмертно присвоено очередное воинское звание старший бригадир (старший капрал).

Темы: Франция


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографика Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая

видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

фотоСБУ подозревает экс-руководство Налоговой в "крышевании" конвертцентров

В "Слуге народа" придумали, как расправляться с министрами, которые "недотягивают"

НАПК взялось за письмо владельца "Эпицентра" к Кличко

Все главные новости...
Франция
Макрон пообещал поддержку сотрудникам культуры на фоне пандемии
57% французов поправились за время карантина
Сенат Франции поддержал продление чрезвычайного положения до 10 июля
Последние новости
20:56
В Париже прошла церемония прощания с погибшим украинцем из Иностранного легиона
20:48
инфографика Кабмин ослабил карантин для СМИ, киношников и цирка
20:42
НБУ и ЕБРР запустили инструмент поддержки бизнеса на 0,5 миллиарда долларов
20:27
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ
20:20
инфографика Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая
19:50
Эпидемия в Италии: число больных снизилось до менее 90 тысяч
20:05
Курс валют: гривня существенно укрепилась
19:36
СБУ потратит 50 миллионов на систему для контроля карантина
19:33
видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе
19:20
В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам
Все новости...