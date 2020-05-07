В Париже прошла церемония прощания с погибшим украинцем из Иностранного легиона

В Париже в четверг состоялась церемония почтения памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, среди которых был украинец Дмитрий Мартынюк.

Как сообщает "Европейская правда", церемония транслировалась вживую в Twitter-аккаунте Сухопутных сил Франции.

Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, где расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, включая Наполеона.

#HommageEnDirect - Passage sur le pont Alexandre III https://t.co/0Ht9bnV1om — Armée de Terre (@armeedeterre) May 7, 2020

Перед этим траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III. Из-за карантинных мер церемония проходила с ограниченным доступом.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства. 1 мая он скончался в госпитале от полученных ранений.

Погибшему украинцу было посмертно присвоено очередное воинское звание старший бригадир (старший капрал).