Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 7 мая: массовое тестирование, новая программа МВФ

Четверг, 7 мая 2020, 21:12
Новости 7 мая: массовое тестирование, новая программа МВФ

Рада приняла закон об обязательном массовом тестировании на COVID-19, МВФ изменил программу кредитования для Украины — актуальные новости 7 мая.

О тестировании

Рада поддержала обязательное массовое тестирование населения и медиков на коронавирус.

Медработников, которые погибли от COVID-19, парламент приравнял к военным, смерть которых наступила на службе.

О МВФ

Украина и Международный валютный фонд поменяли ранее согласованную трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В Украине зафиксировано 13 691 случай заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 507. В результате осложнений умерли 340 человек, 2396 пациентов выздоровели.

В Карпатах выпало 15 см снега — на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С.

Следующее внеочередное заседание Рады должно состояться 13 мая — тогда же депутаты планируют рассмотреть во втором чтении "антиколомойский" законопроект.

В Днипре от 63-летней женщины на COVID-19 заразились 35 человек — ее состояние тяжелое, все инфицированные находятся под наблюдением медиков.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: