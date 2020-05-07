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КС Молдовы признал неконституционным соглашение о российском кредите

Четверг, 7 мая 2020, 22:40

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным соглашение о € 200 млн займа Молдове от РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

На заседании 7 мая, после 6-часового обсуждения, Конституционный суд постановил, что соглашение о предоставлении Молдове кредита от Российской Федерации на сумму € 200 млн противоречит Конституции. В рассмотрении вопроса о российском кредите не участвовал судья КС Эдуард Абабей – он взял самоотвод из-за того, что является родственником министра финансов Сергея Пушкуцэ, который вел переговоры о подписании кредитного соглашения с РФ.

Напомним, 23 апреля Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона о ратификации соглашения между Кишиневом и Москвой о 200 млн евро кредита от РФ, удовлетворив ходатайство депутата Демократической партии Серджиу Сырбу.

Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе президента страны Игоря Додона для поддержки экономики. Этот кредит сравнивают с "кредитом Януковича" 2013 года.

Оппозиция называет соглашение опасным для страны. Самые большие вопросы в парламенте вызвала ст. 7, пункт 2 соглашения, где говорится о том, что правительству придется взять на себя и просроченные долги по одобренным государством займам молдавских компаний перед российскими банками, так как не было ясности, зачем нужен этот пункт в договоре, и какие кредиты молдавские компании могут просить у российских банков. 

Первым запрос в КС подал депутат от парламентской группы "Pro Moldova" Серджиу Сырбу, 23 апреля. В тот же день КС сместил с должности председателя Владимира Цуркана, назначил на его место Домнику Маноле, и под его председательством принял к рассмотрению запрос Сырбу и приостановил действие кредитного соглашения с Россией. 24 и 27 апреля с похожими запросами в КС обратились депутаты партий "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда".

Председатель юридической комиссии парламента, депутат провластной Партии социалистов (ПСРМ) Василий Боля заявил, что КС нарушил закон о Конституционном суде и "превысил полномочия", приостановив вступления в силу соглашения о кредите. "Вопреки запросу депутата Сырбу, который просил приостановить действие решения правительства о кредите, суд рассмотрел приостановку закона № 57(решение парламента о ратификации кредита). Без ясной мотивации, Конституционный суд превысил полномочия и приостановил решение парламента, а не решение правительства, как просил автор запроса", — заявил он.

Президент Игорь Додон заявлял, что если КС аннулирует действие договора о российском кредите, с 1 мая страна не сможет выплачивать пенсии и заработные платы, а правящая партия социалистов (ПСРМ) обвинила оппозицию (Pro Moldova, "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформу Достоинство и правда" (DA) в "подрыве усилий правительства по реализации плана выхода из кризиса" и в том, что они пытаются взять Конституционный суд под контроль.

После этого депутаты подали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело против Игоря Додона за публичный шантаж и обвинения судей Конституционного суда. Прокуратура ответила, что это невозможно из-за президентского иммунитета.

Темы: МолдоваРосcияКС


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