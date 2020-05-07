Трамп обсудил с Путиным контроль над вооружениями и коронавирус

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

Источник: представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter, Reuters, сайт Кремля

Дословно Дир: "Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, в который входит не только Россия, но и Китай, и с нетерпением ожидает будущих дискуссий, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений. Два лидера также затронули другие двусторонние и глобальные вопросы".

President Trump reaffirmed that the United States is committed to effective arms control that includes not only Russia, but also China, and looks forward to future discussions to avoid a costly arms race. The two leaders also covered other bilateral and global issues. — Judd Deere (@JuddPDeere45) May 7, 2020

Детали: Говоря о борьбе с коронавирусом, Трамп повторил, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы заботиться об американцах дома, а также готовы оказать помощь любой стране, которая в этом нуждается, включая Россию.

Президент США добавил, что Путин принял его предложение предоставить аппараты ИВЛ для больных COVID-19.

Сайт Кремля в свою очередь сообщил, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом и подчеркнули, что "Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям".

Также в Кремле отметили, что Путин и Трамп затронули положение на мировом рынке нефти, подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях.

Кроме того, сообщается, что в вопросе коронавируса "с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования".