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Укр / Рус

Трамп обсудил с Путиным контроль над вооружениями и коронавирус

Четверг, 7 мая 2020, 23:49

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

Источник: представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter, Reuters, сайт Кремля

Дословно Дир: "Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, в который входит не только Россия, но и Китай, и с нетерпением ожидает будущих дискуссий, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений. Два лидера также затронули другие двусторонние и глобальные вопросы".

Детали: Говоря о борьбе с коронавирусом, Трамп повторил, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы заботиться об американцах дома, а также готовы оказать помощь любой стране, которая в этом нуждается, включая Россию. 

Президент США добавил, что Путин принял его предложение предоставить аппараты ИВЛ для больных COVID-19.

Сайт Кремля в свою очередь сообщил, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом и подчеркнули, что "Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям".

Также в Кремле отметили, что Путин и Трамп затронули положение на мировом рынке нефти, подтвердили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях.

Кроме того, сообщается, что в вопросе коронавируса "с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования".

Темы: ТрампПутиноружиекоронавирус


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