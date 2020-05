Трамп обсудил с Путиным контроль над вооружениями и коронавирус

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом.

Источник: представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter, Reuters, сайт Кремля

Дословно Дир: "Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, в который входит не только Россия, но и Китай, и с нетерпением ожидает будущих дискуссий, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений. Два лидера также затронули другие двусторонние и глобальные вопросы".

President Trump reaffirmed that the United States is committed to effective arms control that includes not only Russia, but also China, and looks forward to future discussions to avoid a costly arms race. The two leaders also covered other bilateral and global issues.