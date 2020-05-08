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В Кабмине уверяют, что нашли средства на финансирование канала ATR

Пятница, 8 мая 2020, 02:13
В Кабмине уверяют, что нашли средства на финансирование канала ATR

Кабинет Министров на заседании 6 мая согласовал изменения, которыми предусматривается финансирование крымскотатарского телеканала "ATR".

Источник: сообщение Кабмина

Дословно: "Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права".

Детали: Изменения внесены в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных нужд, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины.

По словам в.и.о. министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко, указанное постановление создаст правовые предпосылки для финансирования телеканала.

Что предшествовало: По словам заместителя генерального директора телеканала Айдера Муждабаева, телеканал ATR без финансирования закроется до дня депортации крымских татар 18 мая.

Предыстория:

  • ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов обладает 97,34% ATR, миноритарные совладельцы - Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.
  • В конце января гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.
  • 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов и финансирование из госбюджета.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки.

Украинская правда

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Темы: медиакрымские татары
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