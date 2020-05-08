Сенат не отменил вето Трампа на резолюцию по ограничению военных полномочий
Пятница, 8 мая 2020, 02:51
Сенат США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса, которой ограничивались военные полномочия главы Белого дома в отношении Ирана.
Источник: Reuters
Детали: Указанная резолюция была ответом на авиаудар США в январе 2020 года, во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Чтобы преодолеть вето Трампа, проголосовать должны были две трети членов верховной палаты – 67 сенаторов. Однако голоса разделились: 49 на 44 в пользу резолюции.
Что предшествовало: В феврале Сенат принял резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США по военной операции против Ирана.
Напомним:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую администрация Трампа считает террористической.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- Позже Трамп заявил, что США могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.
Украинская правда