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Сенат не отменил вето Трампа на резолюцию по ограничению военных полномочий

Пятница, 8 мая 2020, 02:51
Сенат не отменил вето Трампа на резолюцию по ограничению военных полномочий

Сенат США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса, которой ограничивались военные полномочия главы Белого дома в отношении Ирана.

Источник: Reuters

Детали: Указанная резолюция была ответом на авиаудар США в январе 2020 года, во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Чтобы преодолеть вето Трампа, проголосовать должны были две трети членов верховной палаты – 67 сенаторов. Однако голоса разделились: 49 на 44 в пользу резолюции.

Что предшествовало: В феврале Сенат принял резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США по военной операции против Ирана.

Напомним:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую администрация Трампа считает террористической.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире". 
  • Позже Трамп заявил, что США могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.

Украинская правда
Темы: СШАТрампИран
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