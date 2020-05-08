Сенат не отменил вето Трампа на резолюцию по ограничению военных полномочий

Сенат США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса, которой ограничивались военные полномочия главы Белого дома в отношении Ирана.

Источник: Reuters

Детали: Указанная резолюция была ответом на авиаудар США в январе 2020 года, во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Чтобы преодолеть вето Трампа, проголосовать должны были две трети членов верховной палаты – 67 сенаторов. Однако голоса разделились: 49 на 44 в пользу резолюции.

Что предшествовало: В феврале Сенат принял резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США по военной операции против Ирана.

Напомним: