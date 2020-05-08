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В Днепропетровской области насчитали более 650 заражений COVID-19

Пятница, 8 мая 2020, 03:25

На Днепропетровщине 7 мая коронавирус подтвердили у 27 человек, всего же в области – 651 случай.

Источник: сообщение Днепропетровской ОГА

Детали: Коронавирус обнаружили у 13 жителей Днепра, в 11 жителей Кривого Рога и у 2 жителей в Вольногорске. Также один случай диагностировали у Васильковского района.

Кроме того, вылечились 74 жители области. 

Что предшествовало: В Украину 6 мая зафиксировано 507 новых случаев заболевания коронавирус, 13 человек 6 мая скончалась, еще 299 человек побороли COVID-19.

Тогда же в Черновицкой области зарегистрировали 624 случая инфицирования.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 13691 человек, из них 933 детей и 2660 медработников. В общем выздоровели 2396 человек, умерли от коронавируса 340 человек.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областькоронавирус


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