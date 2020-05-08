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Госдеп похвалил Украину за попытки мирного урегулирования на Донбассе

Пятница, 8 мая 2020, 04:17

Госсекретарь США Майк Помпео во время разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой отметил попытки Украины решить конфликт на Донбассе мирным путем.

Источник: заявление Госдепа

Дословно: "Секретарь высоко оценил дипломатические усилия Украины перед лицом непримиримости России и ее длительного агрессивного поведения. Секретарь вновь заявил о решительной поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что Штаты будут продолжать санкции против РФ до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма".

Детали: Помпео осудил ограничения со стороны российский наемников передвижения наблюдателей и гуманитарных организации ОБСЕ на Донбассе.

Во время разговора также обсудили итоги виртуального заседания министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата, которое состоялось 30 апреля.

Помпео также подчеркнул важность экономической и правовой реформ в Украине.

Кроме того, госсекретарь осудил попытки России и ее сателлитов использовать пандемию для распространения дезинформации.

Что предшествовало: 6 мая министр иностранных дел Украины и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор о стратегическом партнерстве.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаМИД


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