Трампа ежедневно будут проверять на COVID-19
Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус.
Источник: Reuters
Детали: О ежедневное тестирование заявил непосредственно президент в ходе встречи с губернатором штата Техас в Овальном кабинете.
Такие меры вызваны выявлением заболеванием одного из помощников Трампа в Белом доме. По словам американского лидера, он лично почти не общался с больным камердинером.
Агентство также отмечает, что ни Трамп, ни Пенс не использовали защитные маски во время публичных мероприятий.
Что предшествовало: Член военно-морского флота США, который служит одним из личных камердинеров президента Дональда Трампа, дал положительный результат на коронавирус.
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Напомним:
- По последним данным, в США на COVID-19 протестировали 8 миллионов 105 тысяч человек. Из них больными оказались 1 миллион 256 тысяч человек.