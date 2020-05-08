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Российские оккупанты 21 раз открывали огонь и ранили 6 военных – ООС

Пятница, 8 мая 2020, 07:22
Российские оккупанты 21 раз открывали огонь и ранили 6 военных – ООС

7 мая российские наемники 21 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего ранения получили 6 бойцов Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь неподалеку Марьинки из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Старогнатовки враг применил беспилотный летательный аппарат и обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

Неподалеку Широкино наемники трижды вели огонь из минометов и гранатометов.

Кроме того, обстрелы велись у Авдеевки, Новоселовки Второй, Тарамчука, Песков, Невельского, Новотошковского, Орехово, Крымского,

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – напомнили в штабе.

По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты выпустили 24 мины 120-го калибра по нашим позициям у Орехова и применили станковые противотанковые гранатометы.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В вечерней сводке штаб ООС сообщал о ранении шестерых военных.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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