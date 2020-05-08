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Укр / Рус

Греция предлагает "безопасный коридор" для поездок из стран, справившихся с коронавирусом

Пятница, 8 мая 2020, 08:23

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мицотакис сделал такое предложение в ходе телеконференции с лидерами Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Израиля, Норвегии и Сингапура.

Тем временем Греция вновь откроет свои древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня.

Министр культуры Лина Мендони представила ряд мер по финансовой помощи артистам и работникам, работающим в сфере культуры.

Сектор до сих пор оставался вне финансовой поддержки правительства, несмотря на отмену всех событий и выступлений. Пока Мендони представляла эти меры, сотни музыкантов, актеров и других работников сектора протестовали перед парламентом.

С начала эпидемии в Греции зафиксировано 2678 случаев заражения коронавирусом и 149 летальных случаев среди инфицированных.

Темы: коронавирусГреция


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