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В Германии с начала эпидемии выздоровели 140 тысяч инфицированных коронавирусом

Пятница, 8 мая 2020, 08:48

В Германии с начала эпидемии более 140 000 человек выздоровели после инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За последние сутки 1800 человек вылечились от коронавируса, общее количество составляет 141 700 человек.

В стране за 24 часа подтверждено 1208 новых случаев заболевания, тогда как вчера сообщалось о 1286 случаев.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 167 300 человек.

Также сообщается, что количество умерших среди инфицированных за сутки составило 147, тогда как днем ​​ранее было 123 умерших. С начала эпидемии умерли 7266 человек.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Действительное до сих пор ограничения на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяется. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер, как и раньше, будет принимать власть федеральных земель - потому в местах вспышка инфекции могут действовать более строгие правила.

Темы: Германиякоронавирус
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