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Германия запретила "лечение" несовершеннолетних от гомосексуальности

Пятница, 8 мая 2020, 09:32

Парламент Германии принял закон, запрещающий применять к несовершеннолетним так называемую "репаративную терапию", которая направлена ​​на изменение ориентации человека на гетеросексуальную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Законодательство призвано остановить работу тех, кто предлагает лицам до 18 лет услугу, которая, как утверждается, может изменить сексуальную ориентацию человека.

Тем, кто нарушает новый закон, грозит до года тюрьмы или штраф в размере 30 000 евро.

Исследования показывают, что противоречивая практика может привести к депрессии и повысить риск самоубийства.

Согласно закону, принятому в четверг вечером, несовершеннолетним не позволят участвовать в медицинских вмешательствах, направленных на изменение или подавление своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Родители и законные опекуны также могут быть наказаны за то, что их дети участвовали в таких программах путем обмана, принуждения или угроз.

Терапия может включать гипноз и удары электрическим током. Но эксперты говорят, что слово "терапия" вводит в заблуждение, поскольку для этого нет научной базы.

Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что закон нужен, в частности, для того, чтобы пострадавшие имели четкие основания для защиты своих прав в суде.

По его словам, большинство людей, которые проходят через репаративную терапию - это молодые люди, которых пройти "лечение" заставляют другие.

Темы: ГерманияЛГБТ


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