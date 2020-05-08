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В Польше возмущены снятием мемориальных досок жертвам Катынского преступления в РФ

Пятница, 8 мая 2020, 10:13

Польская полиция требует от МИД решительной реакции в ответ на снятие в российской Твери мемориальных досок в память о жертвах Катынского преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я обращаюсь к господину министру: занять твердую позицию в этом вопросе и высказать прямое несогласие с действиями, которые обрекают жертвы убийств в Калинине на повторное уничтожение", - заявил председатель Совета профсоюза полицейских Польши Рафал Янковский, который требует вмешательства МИД по поводу снятия досок в честь жертв катынского преступления, в том числе сотрудников полиции.

Глава профсоюза называет снятие досок "беспрецедентным" и "позорным". По его словам, эти действия вписываются в политику лжи о Катынском преступлении. Рафал Янковский хочет решительной реакции правительства в ситуации, которая означает "повторное уничтожение тысяч полицейских, убитых выстрелом в затылок и похороненных на кладбище в Медном".

"Таблички, символ памяти об убитых, должны вернуться на место", - добавил председатель профсоюза.

Демонтированная в четверг мемориальная доска, посвященная жертвам Катынского преступления, была двуязычной, польско-русской. Польская надпись на ней гласит: "Памяти пленных лагеря в Осташкове, убитых НКВД в Калинине, предостережение миру - Катынская семья". Надписи на польском и на русском размещены под изображением креста, у основания которого - изображение вытянутых рук, обвязанных колючей проволокой.

На второй из демонтированных досок была надпись на русском языке: "Памяти замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось управление НКВД-МГБ Калининской области и внутренняя тюрьма".

В период с 1930-х гг. в здании на улице Советской, 4 в Твери (носившей тогда название Калинин) размещалось управление НКВД Калининской области (НКВД был впоследствии переименован в Министерство госбезопасности, МГБ). В штаб-квартире Управления НКВД размещалась внутренняя тюрьма.

Весной 1940 года, когда по решению Политбюро ЦК ВКП (б) расстреливали польских пленных, содержавшихся в лагерях в Козельске, Осташкове и Старобельске, Дмитрий Токарев был начальником НКВД Калининской области. В показаниях 1991 года он точно описал судьбу около 6300 заключенных лагеря в Осташкове.

Он уверял, что сам не участвовал в казнях, организованных сотрудниками НКВД, прибывшими из Москвы. Но он объяснил, что польских пленных перевозили группами из Осташкова во внутреннюю тюрьму НКВД в Калинине и там ночью расстреливали. Тела перевозили в соседнее Медное, где их закапывали в вырытых экскаваторами траншеях.

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Темы: Польша
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