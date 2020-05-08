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Саакашвили рассказал, чем займется на новом посту при Зеленском

Пятница, 8 мая 2020, 11:42
Саакашвили рассказал, чем займется на новом посту при Зеленском

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что для помощи украинской экономике нужно в первую очередь освободить бизнес от административного вмешательства.

Источник: Саакашвили в эфире "Завтрака с 1+1"

Прямая речь: "Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес без административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо избавляться, и главное слово - это свобода.

На первом этапе надо убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса".

Детали: Комментируя вопрос медицинской реформы, он выразил мнение, что систему полностью нужно менять, потому что "попытки частично менять ничего не приносят".

Саакашвили говорит, что его офис будет внутри Офиса президента, потому что это традиционный орган, который расположен при главе государства.

Предыстория:

  • 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.
  • Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.
  • Грузия вызвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Темы: Саакашвили
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