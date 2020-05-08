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В Сейме Литвы хотят объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы

Пятница, 8 мая 2020, 12:07

В список памятных дней литовские депутаты предлагают вписать 17 сентября – День агрессии СССР против Европы.

Такой проект зарегистрировали депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Они считают, что это заставляет общество обратить внимание на противоречивую историческую рассказ о положительной роли СССР и его победу во Второй мировой войне, а также побуждает, взглянуть на действия СССР в целом, будет воспитывать историческое самосознание граждан Литвы.

"Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке войны надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет",– сказали авторы проекта.

По их словам, этот день не дублирует памятный день 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма и 1 сентября - день начала Второй мировой войны.

"Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, доказанное историческими фактами, и ее ответственность за решения ВМВ и последствия этих действий для народов Европы.

17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, став на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о которой умалчивалось", – сказано в документе.

 В нем указано, что принять такой проект побудили и информационные атаки РФ против Литвы и других стран Восточной и Центральной Европы.

Напомним, президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили тоталитарный советский режим и попытки России фальсифицировать историю.

Темы: Литва


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