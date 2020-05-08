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Полномочия СБУ по проекту Зеленского грозят злоупотреблениями - миссия ЕС

Пятница, 8 мая 2020, 12:41

Консультативная миссия ЕС критически относится к президентскому законопроекту о реформировании СБУ, который предусматривает чрезвычайные полномочия Службы безопасности.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Служба безопасности и духовности: что Запад просит изменить в президентской реформе СБУ".

"Одним из ключевых вопросов для дискуссии являются чрезвычайные полномочия СБУ, особенно в части правоохранительного статуса и досудебного следствия. Мы долгое время объясняли (украинской стороне, - ред.), что это не только делает СБУ неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений", - говорится в комментарии КМЕС.

"Также, к сожалению, в нынешнем проекте мы видим нечеткое определение государственной безопасности, которое оставляет много пространства для интерпретаций - особенно когда речь идет об экономических преступлениях и коррупции. Мы считаем, что СБУ должна прекратить активность в этих сферах", - отметили в миссии.

Дипломатичное, но также однозначное заявление по этому поводу ЕвроПравде передали из НАТО. Там отметили, что не воспринимают аргументы СБУ о необходимости расширить полномочия за рамки тех, которые предусмотрены действующим Законом о нацбезопасности.

"Важно подчеркнуть, что эти нормы никоим образом не подрывают эффективность Службы", - пояснил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, отметив, что в результате реформы Украина должна получить спецслужбу, способную к эффективным действиям в сферах контрразведки, контртерроризма и защиты гостайны.

Темы: СБУреформыЗеленскийЕС


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