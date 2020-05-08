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Международные консультанты призвали Зеленского изменить закон о реформе СБУ

Пятница, 8 мая 2020, 13:08

Международная консультативная группа (МКГ), включающая экспертов из США, НАТО и ЕС, подготовила документ с анализом президентского проекта о реформе Службы безопасности Украины, в котором критикует преобразование СБУ во всесильную структуру.

Об этом идет речь в статье Европейской правды "Служба безопасности и духовности: что Запад просит изменить в президентской реформе СБУ".

МКГ создана в январе 2016 года при Службе безопасности как специальный орган, в который вошли Консультативная миссия ЕС, офис связи НАТО и посольство США.

"СБУ, по сравнению с большинством подобных органов в государствах-членах ЕС и НАТО, является гибридным органом с чрезмерными полномочиями, это делает Службу неэффективной и создает возможности для злоупотребления полномочиями и коррупции", - предупреждает МКГ и рекомендует парламенту "доработать" законопроект, изменив его ключевые нормы.

По данным ЕвроПравды, в парламенте и в самой СБУ подтвердили готовность к существенным уступкам. Верховная рада уже запустила довольно редкую процедуру повторного первого чтения, которая открывает возможность для коренного пересмотра законопроекта, его структуры и ключевых положений.

Один из главных споров идет о том, должна ли Служба безопасности оставаться полноценным следственным органом (параллельно с Нацполицией, ГБР, НАБУ), или она должна постепенно превращаться в разведывательный орган, спецслужбу западного образца (что соответствует советам и практике стран НАТО и ЕС).

Президентский проект, вопреки действующему закону "О национальной безопасности", предлагает отказаться от изменений, достигнутых в последние годы, и вернуться к СБУ образца 1992 года, созданной на обломках советского КГБ.

"Положение законопроекту оставляют за СБУ широкие полномочия на проведение досудебного расследования, которые выходят за рамки обеспечения государственной безопасности и полномочий, предусмотренных Законом о нацбезопасности", - говорится в документе МКГ.

Отдельно западные эксперты отмечают, что СБУ по-прежнему имеет право расследовать экономические преступления, коррупцию, противодействовать оргпреступности и т.д. - то есть то, что в последние годы было самым большим пятном на репутации Службы. Особенно благодаря скандально известному "Управлению К" и его куратору, экс-заместителю главы СБУ Павлу Демчине, в адрес которого в СМИ высказывались многочисленные обвинения в коррупции, давлении на бизнес, "масках-шоу".

"Полномочия (таких подразделений) стали шире и еще более размытыми... Это похоже на намерение СБУ сохранить главную роль в борьбе со всеми видами организованной преступности - как внутренней, так и международной", - обеспокоены международные эксперты.

Темы: СБУреформыЗеленский


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