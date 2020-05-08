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СБУ подчеркивает: в Украине нет американских биологических лабораторий

Пятница, 8 мая 2020, 13:27
СБУ подчеркивает: в Украине нет американских биологических лабораторий

Служба безопасности Украины призывает политиков не распространять ложную информацию о якобы существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины.

Источник: СБУ

Детали: В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий.

В СБУ отмечают, что обычно не реагируют на слухи, потому что служба борется с реальными, а не выдуманными угрозами для страны. Однако, по мнению спецслужбы, такие публикации, без ссылок на какие-либо факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой - не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, поэтому СБУ считает целесообразным отреагировать на это.

Дословно: "Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов.

Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из его пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванных опасными патогенами.

Также в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках настоящего соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях.

Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечено на должном уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен".

Детали: В СБУ отмечают, что дополнительно проводят постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны спецслужб иностранных государств и при необходимости принимают меры по противодействию. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем на должном уровне.

Что предшествовало: В Госдепе США заявили, что украинский телеканал "1+1", показав материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, повторил фейк российской пропаганды.

Украинская правда
Темы: СБУ
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