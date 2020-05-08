Оккупанты накрыли огнем окраины Широкино: ранены трое воинов

Российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино, ранения получили трое украинских воинов.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат.

Вследствие обстрелов были ранены три украинских защитника. Отмечается, что воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Дословно: "Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются".