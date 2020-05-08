Власти Минска отказали в проведении акции "Бессмертный полк" из-за коронавируса
В столице Беларуси Минске несколько общественных объединений хотели провести 9 мая акцию "Бессмертный полк", но горисполком отказал из-за эпидситуации с COVID-19.
Источник: Tut.by
Детали: Мероприятие предположительно на 5 тысяч человек собирались провести РОО "За Союз и коммунистическую партию Союза", Минский городской комитет патриотического ОО "Отечество" и Минская городская организация ОО "За демократию, социальный прогресс и справедливость".
"В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19", Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия.
При этом городские власти ссылаются на собственное решение от 7 апреля № 1069, в котором прописаны меры по профилактике заболевания.
В то же время 9 мая в Минске пройдет военный парад, а вечером состоится концерт на площади Победы.
Напомним: Мэрия Харькова в случае действия карантина 9 мая планировала акцию "Полк Бессмертной Победы" на дому.
Предыстория:
- Акцию "Бессмертный полк" инициировали журналисты г.Томск в Российской Федерации в 2011 году. Скоро идею акции перехватили прокремлевские молодежные организации и превратили во всероссийскую акцию по пропаганде российско-советского видения памяти о немецко-советской ( "Великой Отечественной") войне.
- Суть акции заключается в проведении 9 мая марша, участники которого несут портреты своих родственников - участников Второй мировой войны. Аналогичные акции проходят и в других странах, в том числе в Украине, где сопровождаются скандалами.
- В мае 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил альтернативный способ проведения акции "Бессмертный полк". "Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - отметил тогда он.